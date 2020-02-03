Российский советник и его жена умерли в Цхинвале

Подробности инцидента не уточняются – обстоятельства выясняются.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрия Медоева. Он рассказал, что российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга найдены мертвыми в Цхинвале. Пока что подробности не разглашаются, на место прибыло все руководство.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на первый взгляд не обнаружено. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в деталях инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Саакашвили считает, что Украина распадется на пять частей. По словам Саакашвили, на Украине в скором времени может начаться серьезный кризис, который станет причиной распада страны.