Тысячу лифтов в Петербурге отремонтируют за 3 млн рублей

Тысячу лифтов в Петербурге отремонтируют за 3 млн рублей
Виктор Борщев рассказал о ремонте лифтов в Петербурге. Фото: unsplash.com

В 2020 году в Петербурге планируется заменить 1 тыс. 35 лифтов в жилых домах. На эти цели выделят более 3 млн рублей.

В краткосрочных планах на этот год — капитальный ремонт 535 лифтов. Стоимость работ оценивается в 1 млн 568 тыс. рублей, рассказал председатель жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев.

Помимо этого, комитет намерен дополнительно заменить еще 500 лифтов. Платеж из Фонда капитального ремонта на выполнение работ будет взят в рассрочку на пять лет, пишут «Невские Новости».

Борщев напомнил, что с 2015 года Фонд капремонта заменил более 6 тыс. лифтов в Петербурге. Большая часть из них произведена на заводе «МогилевЛифтМаш».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Центрального района Петербурга пожаловались на плохое содержание лифтов, кровель, лестничных клеток и вентиляций в домах.

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