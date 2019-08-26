Сломанные лифты и протечки крыш стали главными вопросами к ГЖИ в июле

Число жалоб в ГЖИ выросло почти на треть. Фото: pixabay.com

Число жалоб в ГЖИ выросло почти на треть. Фото: pixabay.com

Чаще всех в Госжилинспекцию обращаются жители центра Санкт-Петербурга.

В июле жители Центрального района Санкт-Петербурга чаще других обращались в Госжилинспекцию с вопросами и проблемами. Главной темой обращений стало содержание имущества домов — лифтов, кровель, лестничных клеток, вентиляций.

Всего в Госжилинспекцию поступило 3887 обращений за месяц, что на 29% или 1152 обращения больше, чем в июле 2018 года, сообщает Смольный 26 августа. Около 12% обращений поступили из центра Петербурга, еще примерно 9,5% — из Невского района, и 8,9% — из Выборгского (самым густонаселенным является Приморский).

Протечки кровли, затопления подвалов, неисправности канализации и другие проблемы с имуществом дома составили треть от всех обращений. Примерно 22% касаются расчета стоимости коммунальных услуг. Еще 666 обращений (17%) посвящены вопросам УК и договоров ремонта и содержания жилья.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ГЖИ назвала худшие районы Петербурга по количеству жалоб.