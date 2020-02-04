Комитет по градостроительству и архитектуре предоставил бизнесменам месяц на решение проблемы вывесок

Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) предложил бизнесменам в течение месяца внести предложения о поправках в Эстетические регламенты с требованиями к информационным конструкциям.

Впервые регламент, где уточнялись размер, расположение, шрифт вывесок и так далее, появился в 2017 году. Тогда документ вызвал резкое недовольство бизнес-сообщества. Во вторник, 4 февраля, КГА опубликовал проект изменений в регламенты, предоставив месяц на «общественные обсуждения».

Отметим, что новый 70-страничный проект не удовлетворил предпринимателей. Представители бизнес-сообщества жалуются, что КГА не учитывает претензии, высказанные раньше. Так, комитет по-прежнему запрещает вывески выше 80 см, независимо от масштабов здания. А использование флагов и пилонов, пишет АБН, все еще разрешено только нескольким отраслям: автодилерам и автомобильному общепиту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге предложили учредить Музей архитектуры.