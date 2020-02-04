Собчак все-таки станет ведущей шоу на «Первом канале»

Собчак все-таки станет ведущей шоу на &#171;Первом канале&#187;
Фото: Baltphoto

Экс-звезда «Дома-2», журналистка и телеведущая Ксения Собчак станет коллегой Александра Гордона по программе «Мужское/Женское».

Слухи о сотрудничестве Ксении и главного телеканала страны распространялись еще с осени прошлого года, однако до сих пор не находили подтверждения. Теперь стало официально известно, что Собчак будет сменять Гордона в качестве ведущей шоу «Мужское/Женское».

При этом сам Гордон не планирует покидать программу. По его словам, ток-шоу будет выходить в эфир дважды в день. В связи с этим, и ему, и Ксении Анатольевне хватит работы. В новом амплуа звезда появится уже в выпуске от 10 февраля 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак планирует сделать пластическую операцию. Однако, какую именно часть тела затронет нож хирурга, звезда не разглашает.

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Собчак все-таки станет ведущей шоу на «Первом канале»
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