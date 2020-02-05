Фан-зоны к Евро-2020 оборудуют на Дворцовой и Конюшенной площадях

Две петербургские фан-зоны, которые расположат на Дворцовой и Конюшенной площадях, примут около миллиона болельщиков во время проведения Евро-2020.

Как заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, город ожидает принять порядка миллиона футбольных фанатов со всего мира. Именно такое количество болельщиков посетило Северную столицу на чемпионате мира в 2018 году.

Также стало известно расположение фан-зон для болельщиков в Петербурге. Одна будет обустроена на части Дворцовой площади и будет вмещать одновременно 15 тысяч человек. Фан-зону откроют 3 июля и закроют 12 июля.

Вторую фан-зону организуют на Конюшенной площади.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщиков Евро-2020 бесплатно развезут на матчи.