Стало известно о сбежавшей из больницы женщины с подозрением на коронавирус

Она попала в учреждении после жалоб на проблему с дыханием.

Все случилось сегодня, 5 февраля, сообщает телеканал «Россия 24». Женщина сбежала из больницы в австрийском городе Зальцбург. К ее поискам пришлось привлечь сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, она заражена коронавирусом – это выяснится наверняка только в ближайшее время, анализы пока не готовы. В больницу она попала из-за проблем с дыханием, но уже спустя некоторая время покинула ее. Полицейским пришлось разыскивать женщину и возвращать ее в изолятор. Сейчас беглянка ожидает диагноза.

Напоминаем, что количество инфицированных превысило 24,2 тысячи человек. Эта болезнь излечима, но далеко не во всех случаях.

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