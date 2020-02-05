Стало известно о сбежавшей из больницы женщины с подозрением на коронавирус

Стало известно о сбежавшей из больницы женщины с подозрением на коронавирус
Коронавирус стремительно распространяется по миру. Фото: pixabay.com

Она попала в учреждении после жалоб на проблему с дыханием.

Все случилось сегодня, 5 февраля, сообщает телеканал «Россия 24». Женщина сбежала из больницы в австрийском городе Зальцбург. К ее поискам пришлось привлечь сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, она заражена коронавирусом – это выяснится наверняка только в ближайшее время, анализы пока не готовы. В больницу она попала из-за проблем с дыханием, но уже спустя некоторая время покинула ее. Полицейским пришлось разыскивать женщину и возвращать ее в изолятор. Сейчас беглянка ожидает диагноза.

Напоминаем, что количество инфицированных превысило 24,2 тысячи человек. Эта болезнь излечима, но далеко не во всех случаях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские отели могут потерять миллиарды рублей из-за коронавируса. Больше всего могут пострадать гостиницы, которые ориентированы исключительно на туристов из Поднебесной. Общий номерной фонд таких гостиниц составляет около трех тысяч номеров.

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Стало известно о сбежавшей из больницы женщины с подозрением на коронавирус
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