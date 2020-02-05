В Стамбуле самолет при посадке разрушился на три части. Пострадали 120 человек

В Стамбуле самолет при посадке разрушился на три части. Пострадали 120 человек
На борту пострадали 177 человек. Фото: pixabay

В инциденте винят погодные условия. Подробности только предстоит выяснить.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на губернатора Стамбула Али Йерликая. Все случилось в эту среду – самолет летел из Измира. Посадка в Турции выдалась жесткой – борт рухнул на полосу с высоты 30 метров. В результате его разломало на три части, пострадали 120 человек из 177 пассажиров. Об их состоянии ничего не говорится, травмированные находятся в больнице под наблюдением врачей.

По предварительным данным, причиной инцидента стали плохие погодные условия. Сейчас в Стамбуле идет небольшой дождь, температура воздуха – плюс девять градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Китай прибыл первый самолет из России с гуманитарной помощью.

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