В Китай прибыл первый самолет из России с гуманитарной помощью

В китайский город Ухань прибыли пять российских специалистов в области медицины, которые будут разрабатывать вакцину против нового коронавируса.

Сегодня утром, 5 февраля, в Ухань прилетел первый самолет из России с гуманитарной помощью.

Согласно данным информационного портал Sina, сообщили «РИА Новости», также на самолете прибыли в китайский город медики, которые будут работать вместе с китайскими коллегами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на круизном судне в Японии у 10 человек обнаружена пневмония, вызванная китайским коронавирусом.