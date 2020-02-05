В Китай прибыл первый самолет из России с гуманитарной помощью

В Китай прибыл первый самолет из России с гуманитарной помощью
Самолет прибыл сегодня утром. Фото: pixabay

В китайский город Ухань прибыли пять российских специалистов в области медицины, которые будут разрабатывать вакцину против нового коронавируса.

Сегодня утром, 5 февраля, в Ухань прилетел первый самолет из России с гуманитарной помощью.

Согласно данным информационного портал Sina, сообщили «РИА Новости», также на самолете прибыли в китайский город медики, которые будут работать вместе с китайскими коллегами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на круизном судне в Японии у 10 человек обнаружена пневмония, вызванная китайским коронавирусом.

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