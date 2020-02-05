На круизном судне в Японии у 10 человек обнаружен коронавирус

У десяти человек с круизного судна в Японии обнаружили пневмонию, вызванную китайским коронавирусом. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.

На протяжении нескольких дней судно находится на якоре у города Йокохама. На его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров.

Как сообщает ТАСС, теперь пассажиров направят в медицинские учреждения. По словам министра, среди зараженных нет людей в тяжелом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге резко подорожали медицинские маски.