На круизном судне в Японии у 10 человек обнаружен коронавирус

На круизном судне в Японии у 10 человек обнаружен коронавирус
Пассажиров направят в медицинские учреждения. Фото: pixabay

У десяти человек с круизного судна в Японии обнаружили пневмонию, вызванную китайским коронавирусом. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.

На протяжении нескольких дней судно находится на якоре у города Йокохама. На его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров.

Как сообщает ТАСС, теперь пассажиров направят в медицинские учреждения. По словам министра, среди зараженных нет людей в тяжелом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге резко подорожали медицинские маски.

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