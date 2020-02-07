Разворот на М-11 под Петербургом подешевел до 50 рублей

Автомобилисты теперь могут развернуться на М-11 с минимальными потерями для кошелька. Так, разворот на 8 участке (Петербург — Тосно) обойдется в 16-50 рублей. Прежде водителям приходилось отдавать от 648 до 1 тыс. 150 рублей.

Размер тарифа зависит от дня недели, времени суток и наличия транспондера, уточнили в пресс-службе «Магистрали двух столиц». Обязательным условиям для разворота является время — вернуться автомобилист должен в течение часа. При этом проехать он должен через тот же пункт взимания платы, через который въехал на трассу.

На 7 участке М-11 (Тосно — Мясной Бор) развороты обустроены на 576 и 619 км. На 8 участке — на 656 км. Пользуются им в основном те, кто по ошибке заехал на М-11 с КАД.

Автомобилисты, которые случайно заехали на М-11, могут съехать на Софийску улицу, Колпинское шоссе и трассу М-10 на развязке через 11 км после первого пункта взимания платы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скоростной режим на всех участках трассы М-11, планируется повысить до 130 км/ч.