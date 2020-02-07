Путин и Лукашенко переговорили в Сочи

Главы государств обсудили множество вопросов и надеются разрешить некоторые недопонимания.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщается на сайте Кремля. Президенты России Владимир Путин убежден, что их общение с главой Белоруссии Александром Лукашенко будет плодотворным. Он думает, что эта пятница принесет много пользы. Российский политик рассказал, что им с Лукашенко удалось переговорить один на один около полутора часа.

Глава Белоруссии же заявил, что «они дошли до глубины седых времен совместной жизни в одном государстве», а также обсудили исторические даты и моменты.

Напоминаем, что в прошлый раз Лукашенко и Путин встречались в конце прошлого года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко.