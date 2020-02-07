Путин и Лукашенко переговорили в Сочи

Путин и Лукашенко переговорили в Сочи
Владимир Путин встретился с Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Главы государств обсудили множество вопросов и надеются разрешить некоторые недопонимания.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщается на сайте Кремля. Президенты России Владимир Путин убежден, что их общение с главой Белоруссии Александром Лукашенко будет плодотворным. Он думает, что эта пятница принесет много пользы. Российский политик рассказал, что им с Лукашенко удалось переговорить один на один около полутора часа.

Глава Белоруссии же заявил, что «они дошли до глубины седых времен совместной жизни в одном государстве», а также обсудили исторические даты и моменты.

Напоминаем, что в прошлый раз Лукашенко и Путин встречались в конце прошлого года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр лукашенко владимир путин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета в Татарстане
На Наличной после ДТП образовалась плотная пробка
У итальянки растут волосы на деснах
Петербурженка пожаловалась на «заточение» в больнице из-за коронавируса
Путин и Лукашенко переговорили в Сочи
«Газель» наехала на мужчину в Киришах
Девочку, утонувшую в Лахтинском разливе, до сих пор не могут отыскать
Петербуржцы рассказали о псах, которые страдают из-за уборки снега