В Таиланде военный открыл стрельбу и захватил заложников в торговом центре

В Таиланде военный открыл стрельбу и захватил заложников в торговом центре
Военный открыл стрельбу в Таиланде. Фото: pixabay

В Таиланде в городе Накхонратчасима военнослужащий открыл стрельбу по посетителям торгового центра. Он убил 15 человек, и еще 16 оказались у него в заложниках.

Как сообщает ТАСС, все происходит на четвертом этаже торгового центра «Треминал-21». Правоохранители объединились с армией и начали проводить операцию по задержанию стрелка. Полиция просит людей покинуть место происшествия и следовать указаниям правоохранительных органов.

Пока неизвестны мотивы злоумышленника. Стрелком оказался военный таиландской армии капрал Чакрапант Тхомма. Он убил своего командира, а также двух человек в военном лагере. После этого он похитил автомобиль и направился в торговый центр. По дороге он открыл стрельбу по гражданским. Во время стрельбы он вел трансляцию в фейсбуке. Сейчас его страница в соцсети заблокирована.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мексике произошла стрельба в зале игровых автоматов, погибли восемь человек.

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В Таиланде военный открыл стрельбу и захватил заложников в торговом центре
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