Дети из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде

Два туристических катера столкнулись у острова Пхукет в Таиланде. Два человека погибли и еще 22 получили травмы.

Как сообщает местное издание The Phuket News со ссылкой на правоохранителей, погибшими являются два ребенка из России: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Скоростные катера столкнулись примерно в восемь утра по местному времени, 10 февраля. Все произошло у восточного побережья Пхукета, в канале, соединяющем две гавани острова с бухтой.

По данным РИА Новости, на одном из катером был только тайский экипаж, а второй перевозил 39 туристов из России. Более 20 пострадавших россиян госпитализировали.

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