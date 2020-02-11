Лера Кудрявцева считает, что ее муж «захотел переспать со старушкой»

Лера Кудрявцева считает, что ее муж &#171;захотел переспать со старушкой&#187;
Лера Кудрявцева поделилась историей знакомства. Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая рассказала, как ей удалось познакомиться с хоккеистом.

Об этом стало известно 10 февраля. Обо всем телеведущая рассказала в своем Instagram-аккаунте. Лера Кудрявцева, отвечая на вопросы подписчиков в «сториз», поделилась историей ее знакомства с хоккеистом «Сибири» Игорем Макаровым. Она заявила, что тому захотелось «переспать со старушкой», а ей хотелось отношений с молодым парнем. Потом их «затянуло», смеется Кудрявцева. Также, общаясь с публикой, он отметила, что не против усыновить ребенка, так как ее любви на всех хватит.

Напоминаем, что Игорь Макаров младше Леры Кудрявцевой на 16 лет, но супругов это не смущает. Некоторые хейтеры, правда, считают своим долгом написать колкость об этом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Леру Кудрявцеву возмутили слова Боярского о материнстве. Телеведущую взбесили слова артиста о позднем материнстве.

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