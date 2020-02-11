Тела погибших в Таиланде детей транспортируют в Россию через 10 дней

Тела погибших в Таиланде детей транспортируют в Россию через 10 дней
Разбившийся в Таиланде катер. Фото: Youtube

Страховая компания вернет на родину тела погибших в Таиланде детей не менее, чем через десять дней. Об этом сообщает детский омбудсмен в Челябинской области Евгения Майорова.

Майорова написала на своем Facebook-аккаунте, что сейчас родные и близкие погибших в Таиланде брата и сестры, переживают трагедию. Один из членов семьи просил беспокоить их. По последней информации, страховщики обеспечат транспортировку тел детей «не раньше, чем через 10 дней».

По словам детского омбудсмена, семье будет оказана материальная помощь, а также организована психологическая помощь. Она также призвала общественность уважать чужое горе.

Трагедия произошла в понедельник, 10 февраля. Два катера столкнулись у побережья острова Пхукет, в результате чего погибли два маленьких россиянина шести и 12-ти лет. Травмы получили 20 россиян, находящихся в салоне катера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на одном из катером был только тайский экипаж, а второй перевозил 39 туристов из России.

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