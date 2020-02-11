Бывших президентов России хотят пожизненно сделать сенаторами

Получается, что на данный момент на статус может претендовать один человек.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Госдума хочет наделить бывших президентов России правом пожизненно входить в Совет Федерации. Для этого, правда, придется внести поправки к проекту об изменении Конституции – речь идет о пятой главе. Автор инициативы, Павел Крашенинников, отметил, что политик сможет отказаться от полномочий. При этом он подчеркнул, что опыт экс-глав государств используется повсеместно.

Крашенников заявил, что человек, управляющий целой страной, очень пригодится Совету Федерации. Напоминаем, что первым президентом России был Борис Ельцин, который скончался в 2007 году. Также пост занимал Дмитрий Медведев – он здравствует и до сих пор находится у власти. Получается, политик сможет стать сенатором.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство Медведева получило критику от счетной палаты.