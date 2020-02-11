В Польше избили приезжих за использование русской речи

От агрессивного поведения пострадали россияне, украинцы и белорусы.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем сообщает Gazeta Wyborcza. Все случилось в городе Торунь – группа из пяти человек была атаковала неизвестными людьми. Они кричали «Польша для поляков» и нанесли несколько ударов не только приезжим, но и одному местному жителю. Нападавшие побили девушку и сломали поляку кость черепа. По предварительным данным, им не понравилось, что россияне, украинцы и белорусы общались между собой на русском языке. Отмечается, что прохожие не вмешивались в конфликт и проходили мимо.

«Я побывал в разных странах. Будь то Россия, Украина или Китай — везде ко мне относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей»,

— говорится в посте пострадавшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленского назвали «идиотом» после речи в Польше.