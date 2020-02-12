Уровень доверия Путину за два года снизился почти в два раза

За последние два года рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину снизился почти в два раза, до 35%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», сообщают РИА «Новости».

О своем доверии Путину в январе 2020 года заявили 35%респондентов. Для сравнения, в ноябре 2017-го таковых было 59%. Директор «Левада-центра» Лев Гудков отметил, что уровень доверия Путину снижается давно и устойчиво. По его словам, это связано с устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента.

«Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать», — отметил Гудков.

Ранее ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International провела опрос в 46 странах мира об отношении к ведущим мировым лидерам. Самыми известными остаются президенты России и США. Но к Трампу отношение более негативное.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.