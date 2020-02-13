Китайские чиновники лишаются должностей из-за коронавируса

На фоне ситуации с коронавирусом некоторые китайские чиновники остались без работы. Своих должностей лишились секретарь горкома компартии Уханя Ма Гоцян, секретарь парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян и глава Канцелярии госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин, сообщает агентство Синьхуа.

На их места придут Ван Чжунлинь, Ин Юн и Ся Баолун соответственно. Ин Юн ранее занимал должность мэра Шанхая.

Накануне власти провинции уволили двух других высокопоставленных чиновников — секретаря партийной группы комитета здравоохранения провинции Хубэй Чжана Цзиня и председателя комитета Лю Инцзы.

Новым типом коронавируса в Китае заражены 44653 человека. Число жертв выросло до 1113 человек.

В соответствии с решением ВОЗ вирус получил название COVID-19, что является сокращением от слов Corona Virus Disease («болезнь, вызываемая коронавирусом») и указывает на год появления вируса (2019). Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за отказ от лечения нового коронавируса, возникшего в китайском Ухане, в России предусмотрена административная ответственность, поскольку этот вирус внесен в список особо опасных заболеваний.