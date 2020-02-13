КАД пережил самую длинную февральскую пробку

КАД пережил самую длинную февральскую пробку
КАД стоял в утренних пробках. Фото: pixabay.com

На внутреннем кольце КАД утром 13 февраля растянулась пробка длиной 9 км. Затор стал самым крупным с начала месяца.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», проезд был затруднен на участке от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Водители могли потерять в дороге до 40 минут.

Одной из причин пробки, по словам автомобилистов, стало ДТП. Авария произошла около восьми утра.

На данный момент движение на КАД свободно. Проезд несколько затруднен на внешнем кольце в районе Мурино, а также близ Бугровского сельского поселения. Протяженность затора составляет около 1 км.

Общая загруженность дорог оценивается в 3 балла. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», заторы наблюдаются на Пироговской, Дворцовой и Петроградской набережной, на проспекте Медиков, на Витебском проспекте и в районе Московского вокзала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дороги Петербурга в понедельник «покраснели» до 7 баллов.

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