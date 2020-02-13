Российские врачи оставили парализованного пациента в снегу и уехали

Мужчину по непонятной причине отказывались принимать в двух больницах. В итоге его просто бросили на улице.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем сообщает Telegram-канал LIFE SHOT. На видео, попавшем в сеть, видно, как пациента выбрасывают из машины скорой помощи, а затем уезжают. По предварительным данным, мужчина не мог шевелить ногами. Его пытались доставить в больницу, но ни в одной из них ему не были рады. Врачи решили оставить его у приемного покоя и просто уехать. Пациенту пришлось звонить родственникам и просить их вызвать такси. На кадрах также запечатлено, как парализованных человек ползет к машине.

Пока что информацию никак не комментировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главврач Боткина подал иск о принудительном помещении сбежавшей пациентки в больницу. Девушка с подозрением на китайский коронавирус сбежала из медучреждения.