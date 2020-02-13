В Москве два подростка просятся в детский дом из-за побоев

Мальчик и девочка признались, что родители жестоко с ними обращаются. СК начал доследственную проверку.

Об этом стало известно 13 февраля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову. Два ребенка, 14 и 15 лет, пришли в детскую поликлинику и попросили врачей забрать их из семьи. Подростки пожаловались на жестоких родителей, которые избивают их дома. Отмечается, что у мальчика выявлены ушибы, а у девочки диагностировали сотрясение мозга.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что проводят проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге двое экс-полицейских сядут в колонию за избиение подростка.