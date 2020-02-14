Рынок кнопочных телефонов пополнился новым российским брендом

Рынок кнопочных телефонов пополнился новым российским брендом
Продажа телефонов под маркой F+ уже стартовала. Фото: www.marvel.ru

Корпорация «Марвел-Дистрибуция» вывела на рынок линейку кнопочных мобильных телефонов под своим брендом F+. Производитель рассчитывает, что падение доходов в стране повлияет на повышение спроса на кнопочные телефоны.

Как сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Марвел-Дистрибуция» Алексея Мельникова, корпорация намерена занять освободившееся на рынке место после ухода Fly. Мельников уверен, что многие до сих пор пользуются кнопочными телефонами и спрос не сократится в ближайшее время.

Продажа телефонов под маркой F+ уже стартовала. Планируется, что за один год новый бренд займет около 6% рынка кнопочных телефонов, а в дальнейшем достигнет 10%. Линейка F+ состоит из 13 моделей стоимостью от 549 до 1790 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Samsung показал складной смартфон Galaxy Z Flip.

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F+ Кнопочный телефон новый бренд
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