Более полутора тысяч медиков заразились коронавирусом в Китае

Более полутора тысяч медиков заразились коронавирусом в Китае
Коронавирус. Фото: cdc.gov

В Китае более 1700 медиков оказались заражены новой коронавирусной инфекцией. Из них шесть человек скончались. Об этом рассказал замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Цзэн Исинь.

Как сообщает South China Morning Post, согласно данным на 11 февраля, коронавирусом заражены 1716 медицинских работников в КНР. Исинь добавил, что число заболевших медиков с каждым днем только увеличивается.

Ранее стало известно, что китайские специалисты нашли эффективный способ борьбы с пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Зараженным переливают плазму крови от выздоравливающих от вируса доноров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две трети населения Земли могут заразиться коронавирусом.

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