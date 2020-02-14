Двое человек погибло при жёсткой посадке вертолета на Ямале

Вертолёт Ми-8 совершил экстренную, жёсткую посадку в полукилометре от поселка Саббетта, Ямало-Ненецкого автономного округа. Виной тому, предварительно, стала непогода – случилась снежная буря. Согласно последним данным, погибло двое членов экипажа. Они оказались зажаты в кабине воздушного транспорта.

Во время вынужденной посадки, вертолет получил сильные повреждения и перевернулся на крышу, сломаны лопасти. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на местные экстренные службы.

На борту находились 10 человек , среди которые трое — члены экипажа. В удовлетворительном состоянии находятся 8 человек.

На вертолёте, который принадлежит авиакомпании «Скол», перевозились рабочие ООО «Газпромнефть-Гео». Он следовал из Гыданского полуострова в порт Саббетта.

По данному происшествию уже начата проверка Уральским управлением на транспорте СК РФ