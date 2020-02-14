Жители Петербурга приняли участие в акции «На работу на велосипеде»

Работники СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», а также участники Петербургского велообщества провели совместную акцию «На работу на велосипеде».

О проведении мероприятия в пятницу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе городского казенного учреждения. Участники акции пятничным утром проехали по пятикилометровому маршруту вдоль набережной Фонтанки, от Старо-Калинкина до Пантелеймоновского моста, после чего отправились на двухколесном транспорте на работу.

Отметим, что к международному мероприятию, проведенному в Петербурге, также присоединились Ева Сундквист, Генеральный консул Швеции, и главный координатор по транспорту немецкого города Гамбург Кирстен Пфауе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Эстонии Керсти Кальюлайд презентовала велосипед президенту Украины Владимиру Зеленскому.