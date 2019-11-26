Зеленский получил в подарок от эстонской коллеги велосипед

К нему прикрепили табличку с надписью: «Президенту Украины Владимиру Зеленскому».

Об этом стало известно 26 ноября. Обо всем сообщает ТАСС. Глава Украины Владимир Зеленский выложил на свой сайт фотографию с подарком от президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Велосипед преподнесли в Таллине, куда политик прилетал с визитом.

Дело в том, что нынешний президент Украины знаменит главной ролью в комедийном сериале «Слуга народа» – его персонаж, Василий Голобородко, ездил на велосипеде. Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский использовал фотографии с этим героем, а эстонская коллега напомнила ему об этом своим презентом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Зеленский созвонились перед личной встречей. Совсем скоро главы двух государств переговорят в формате «нормандской четверки».