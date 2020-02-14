Участники «Уральских пельменей» признались, что в коллективе случаются драки

Комики рассказали о двух случаях, когда слов оказалось недостаточно. Фото: YouTube/Urgantshow

Комики рассказали о двух случаях, когда слов оказалось недостаточно. Фото: YouTube/Urgantshow

Актеры юмористического шоу «Уральские пельмени» пришли на программу «Вечерний Ургант». В ходе интервью они рассказали о драках в коллективе.

В четверг, 13 февраля, участники «Уральских пельменей» Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов стали гостями телепередачи «Вечерний Ургант». В разговоре с ведущим шоу, Иваном Ургантом, комики признались, что разборки с рукоприкладством происходили даже в дружном коллективе «Уральских пельменей».

Шоумены припомнили два случая, оба произошли в 2000-х. Сергей Исаев и Максим Ярица затеяли драку из-за того, что во время репетиции Исаев назвал Ярицу «козлом». Второй раз разборка «на кулаках» произошла между Сергеем Исаевым и Андреем Рожковым, которые, в прямом смысле, боролись за звание свидетеля на свадьбе коллеги, Дмитрия Брекоткина.

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