Юлия Ахмедова призналась, что принимает антидепрессанты и посещает психолога

Юлия Ахмедова призналась, что принимает антидепрессанты и посещает психолога
14 февраля на ТНТ стартовало шоу Юлии под названием "Нам надо серьезно поговорить". Фото: Instagram @yakhmedova

Стенд-ап комик Юлия Ахмедова впечатляет поклонников своей энергичностью и остроумными выступлениями. Однако выяснилось, что за этим стоит своя цена.

Звезда рассказала, что часто страдает от признаков депрессии и регулярно обращается за помощью к психотерапевту. В этом Ахмедова призналась в интервью порталу Woman.ru. По словам 37-летней юмористки, её сценический образ резкой и самоуверенной женщины значительно отличается от реального характера Юлии.

По словам телеведущей, склонность к депрессии у нее появилась еще в раннем возрасте. Ахмедова не скрывает, что подвержена периодическим приступам этого недуга, и считает, что о депрессии необходимо говорить в обществе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актеры «Уральских пельменей» рассказали о конфликтных ситуациях между участниками коллектива, приводивших к дракам.

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Юлия Ахмедова призналась, что принимает антидепрессанты и посещает психолога