В Выборге таможенники изъяли у контрабандиста 277 упаковок искусственных зубов

В Выборге таможенники изъяли у контрабандиста 277 упаковок искусственных зубов
Нарушителю грозит штраф в размере двукратной стоимости провозимого товара. Фото: http://sztu.customs.ru

Крупную партию искусственных зубов таможенники обнаружили у водителя легковой «Тойоты», пересекающего российско-финляндскую границу через МАПП Брусничное.

О необычной контрабанде рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления в пятницу, 14 февраля. Зубные импланты в количестве 277 упаковок были обнаружены таможенниками в ходе досмотра автомобиля. Нарушитель ненадежно спрятал незаконно провозимый товар, положив его под переднее пассажирское сиденье.

Всю партию искусственных зубов сотрудники СЗТУ изъяли и отправили на товароведческую экспертизу, чтобы установить стоимость имплантов и оценить потенциальный ущерб, который мог нанести контрабандист. Мужчине грозит штраф в размере двукратной стоимости провозимого товара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение прошлого года Балтийская таможня взыскала более 800 миллионов рублей в пользу федерального бюджета.

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В Выборге таможенники изъяли у контрабандиста 277 упаковок искусственных зубов
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