В Выборге таможенники изъяли у контрабандиста 277 упаковок искусственных зубов

Крупную партию искусственных зубов таможенники обнаружили у водителя легковой «Тойоты», пересекающего российско-финляндскую границу через МАПП Брусничное.

О необычной контрабанде рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления в пятницу, 14 февраля. Зубные импланты в количестве 277 упаковок были обнаружены таможенниками в ходе досмотра автомобиля. Нарушитель ненадежно спрятал незаконно провозимый товар, положив его под переднее пассажирское сиденье.

Всю партию искусственных зубов сотрудники СЗТУ изъяли и отправили на товароведческую экспертизу, чтобы установить стоимость имплантов и оценить потенциальный ущерб, который мог нанести контрабандист. Мужчине грозит штраф в размере двукратной стоимости провозимого товара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение прошлого года Балтийская таможня взыскала более 800 миллионов рублей в пользу федерального бюджета.