Витебский вокзал признали одним из самых популярных среди кинематографистов

Витебский вокзал признали одним из самых популярных среди кинематографистов
В течение 2019 года на вокзалах страны сняли почти 70 кинолент. Фото: vk.com/rzd_official

Здание Витебского вокзала в Санкт-Петербурге признано излюбленной локацией среди киношников наравне с тремя столичными вокзалами.

Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в официальном сообществе Российских железных дорог в социальной сети «Вконтакте». По информации организации, в течение прошлого года на отечественных вокзалах снимали, в общей сложности, немногим меньше 70 кинокартин.

Лидируют по количеству съемочных дней Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы в Москве, располагающиеся на Комсомольской площади. В Северной столице почетное звание самой популярной железнодорожной локации завоевал Витебский вокзал, — старейший вокзальный комплекс в стране, выполненный в стиле модерн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение февральских праздников РЖД планирует запустить 70 дополнительных составов на пользующихся высоким спросом маршрутах.

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Витебский вокзал признали одним из самых популярных среди кинематографистов
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