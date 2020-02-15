Витебский вокзал признали одним из самых популярных среди кинематографистов

В течение 2019 года на вокзалах страны сняли почти 70 кинолент. Фото: vk.com/rzd_official

В течение 2019 года на вокзалах страны сняли почти 70 кинолент. Фото: vk.com/rzd_official

Здание Витебского вокзала в Санкт-Петербурге признано излюбленной локацией среди киношников наравне с тремя столичными вокзалами.

Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в официальном сообществе Российских железных дорог в социальной сети «Вконтакте». По информации организации, в течение прошлого года на отечественных вокзалах снимали, в общей сложности, немногим меньше 70 кинокартин.

Лидируют по количеству съемочных дней Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы в Москве, располагающиеся на Комсомольской площади. В Северной столице почетное звание самой популярной железнодорожной локации завоевал Витебский вокзал, — старейший вокзальный комплекс в стране, выполненный в стиле модерн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение февральских праздников РЖД планирует запустить 70 дополнительных составов на пользующихся высоким спросом маршрутах.