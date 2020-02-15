Под Тосно после ДТП загорелась иномарка. Водитель погиб

Под Тосно после ДТП загорелась иномарка. Водитель погиб
Место ДТП. Фото: Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Вечером 14 февраля на въезде в Тосно со стороны Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Nissan и Ford.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло на 13 км трассы в 21:10. После лобового столкновения машин Ford загорелся. Водитель Nissan скончался на месте происшествия.

Водителя и двух пассажиров второго Ford госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.

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