Под Тосно после ДТП загорелась иномарка. Водитель погиб

Вечером 14 февраля на въезде в Тосно со стороны Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Nissan и Ford.
Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло на 13 км трассы в 21:10. После лобового столкновения машин Ford загорелся. Водитель Nissan скончался на месте происшествия.
Водителя и двух пассажиров второго Ford госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.