Стала известна минимальная стоимость приставки Sony PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года. Фото: Sony

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года. Фото: Sony

СМИ раскрыли базовую стоимость новой приставки Sony PlayStation 5, которая может неприятно удивить поклонников консоли.

Как сообщает Bloomberg, себестоимость приставки нового поколения оценивается в 450 долларов (28,5 тыс. рублей). Чтобы окупить продукт компания будет вынуждена поднять ценник минимум до 470 долларов (порядка 30 тысяч рублей).

Для сравнения агентство привело цена на четвертую приставку, которая вышла в 2013 году. Тогда цены были на уровне 381 и 399 долларов соответственно.

По словам экспертов, компании придется постараться, чтобы убедить покупателей приобрести новую консоль, поскольку люди ждут, что ценник не будет превышать стоимости PlayStation 4 и 4 Pro. На спрос также повлияет стоимость конкурирующей приставки — новой Xbox Series X, продажи которой стартуют в конце 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корпорация Sony представила логотип PlayStation 5 на конференции CES в Лас-Вегасе.