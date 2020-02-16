«Вернись в семью»: Малахов обнимался с ведущей «Дома-2»

&#171;Вернись в семью&#187;: Малахов обнимался с ведущей &#171;Дома-2&#187;
Андрей Малахов и Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Телеведущий Андрей Малахов повеселился со своей коллегой Ольгой Орловой. Снимок их с объятиями появился в Сети. Первой на фотографию отреагировала супруга шоумена Наталья Шкулева.

Певица Ирина Дубцова отпраздновала свой день рождения в День всех влюбленных. Среди приглашенных гостей оказалась и экс-солистка группы «Блестящие».

Орлова опубликовала в соцсети Instаgrаm несколько кадров с праздника. Вначале она позировала одна за столом. Второе фото оказалось провокационным. Ведущая «Дома-2» снялась в объятиях Малахова. Они с озорными улыбками кусали леденец.

Ольга подписала совместный снимок. По ее словам, День влюбленных с телеведущим удался. И добавила хэштеги: #наташапрости, natashashkuleva.

Жена шоумена эмоционально отреагировала на снимок.

«Оля, вернись в семью», — призвала Шкулева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Малахов помирил в своем шоу Лазарева и Лободу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
андрей малахов инстаграм Ольга Орлова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собчак раскрыла секрет своей внешности без филлеров
«Вернись в семью»: Малахов обнимался с ведущей «Дома-2»
Россиян нет среди заболевших коронавирусом на борту Diamond Princess
«Полная машины выпитых бутылок»: пьяный водитель Audi повредил ...
Суббота в Кировском районе: Беглов пообещал театр и облагороженный парк
Врач рассказал, что офисным работникам угрожает «болезнь доярок»
Скончалась актриса из «Секса в большом городе»
Французские диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть