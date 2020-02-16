В России назвали три условия для улучшения отношений с Европой

В России назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы МИД РФ Александр Грушко. Фото: mid.ru

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко назвал три условия для улучшения отношений России и Европы. Заявление он сделал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Россия и Европа смогут наладить диалог, если НАТО и Евросоюз изменят политику по отношению к Москве, заявил Грушко.

Во-первых, Евросоюз должен продемонстировать большую конкретику в подходе к России, сообщает РБК. На данный момент Брюссель не отходит от пяти принципов, утвержденных в 2016 году. Назвать их внятной политикой в отношении России нельзя, подчеркнул дипломат.

Во-вторых, НАТО должно перестать фокусироваться на сдерживании России и пытаться вовлечь её в систему безопасности времен холодной войны. Грушко подчеркнул, что попытки НАТО наращивать военный потенциал для защиты от России на восточном фланге Европы — это «бессмысленное расходование» денег.

В-третьих, страны Европы должны перестать поддаваться влиянию Америки и проявить больше самостоятельности в подходах к РФ, добавил Грушко.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерениях продолжить дедолларизацию по причине непредсказуемости американской экономической политики.

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