Захарова возмутилась после слов протоирея о «проститутках»

Мария Захарова заявила, что мужчин тоже надо как-то назвать. Фото: МИД РФ.

Мария Захарова заявила, что мужчин тоже надо как-то назвать. Фото: МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ раскритиковала фразу о гражданском браке.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она возмутилась после слов председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде. Захарова заявила, что раз женщин в гражданском браке называют «бесплатными проститутками», значит и мужчинам нужно дать какое-то определение, иначе получается нечестно.

Напоминаем, что Смирнов позволил себе раскритиковать россиянок, которые не спешат выходить замуж. Его заявление уже прокомментировал Сергей Шнуров в стихах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протоиерей объяснил сравнение гражданских жен с проститутками.