Отец девушки, погибшей на конкурсе поедания пирожных, прокомментировал инцидент

Он заявил, что у дочери не было проблем со здоровьем и она не жаловалась на плохое самочувствие.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем отец погибшей девушки рассказал телеканалу РЕН ТВ. Для семьи участницы конкурса по поеданию пирожных ее смерть оказалась неожиданностью. Девушка не жаловалась на плохое самочувствие. Единственное, ей нельзя употреблять алкоголь, но по каким причинам – отец россиянки отказался уточнять. Он лишь подчеркнул, что «она не болела, просто пить было нельзя».

Также мужчина отрицает слухи об отравленном алкоголе в баре, где проходил конкурс. Пока что непонятно, что стало причиной кончины девушки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать пирожные и торты. При выборе кондитерских изделий рекомендуется выбирать те, что готовят на местных фабриках. Причина в том, что импортные товары подвергаются длительной транспортировке, в связи с чем в них содержатся консерванты.