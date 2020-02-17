Режим работы вестибюля «Сенной площади» изменится в связи с ремонтом

Вход и выход в вестибюль будет ограничен с 20 февраля по 28 апреля. Фото: Baltphoto

Вход и выход в вестибюль будет ограничен с 20 февраля по 28 апреля. Фото: Baltphoto

На станции «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии петербургского метро (синяя ветка) приступили к ремонту эскалатора.

В связи с проводимым капительным ремонтом до 28 апреля 2020 года расписание работы вестибюля станции изменится. В течение двух месяцев объект будет частично закрыт на вход и выход, сообщают в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Изменения вступят в силу в четверг, 20 февраля. В будние дни вход закроют с 08:15 до 12:10, в вечернее время, с 17:00 до 19:00, вход в вестибюль будет ограничен. Представители городской подземки просят горожан учитывать ремонтные работы и связанные с ними ограничения во время планирования маршрута.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в апреле 2020 года должен подойти к концу капитальный ремонт дома Мурузи, который длится почти год.