Ветерана органов внутренних дел нашли мертвым в душе госпиталя МВД

Началась проверка, в результате которой удастся выяснить, что именно случилось.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Инцидент произошел в госпитале МВД – 85-летний мужчина принимал душ, когда он почувствовал недомогание. Затем он потерял сознание – из-за включенной горячей воды ветеран органов внутренних дел получил серьезные ожоги и скончался. Сейчас проводится проверка по факту смерти.

«По ее результатам в случае установления вины руководства и персонала лечебного учреждения будет принято решение об их привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации»,

— сказала Волк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе мужчина пытался задушить свою бывшую жену.