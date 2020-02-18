В Instagram создают «фейки» губернатора и главы муниципалитета Ленобласти

В Instagram создают &#171;фейки&#187; губернатора и главы муниципалитета Ленобласти
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Журналисты насчитали в соцсетях не менее десятка фейковых страниц губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, а также главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского.

Как сообщает online47.ru, в середине прошлой недели глава Ленобласти обратился у подписчикам с предупреждением о появлении в Instagram поддельных аккаунтов с его именем. Спустя несколько дней таких аккаунтов насчитывается около десятка.

«Фейки» отличаются маленьким числом подписчиков, отсутствием постов и ошибкой в имени губернатора. Клоны пользуются тем, что имя их аккаунта визуально трудно отличить от настоящего Дрозденко и переписываются с пользователями от его имени.

Ложный аккаунт также появился у Андрея Низовского. Фейк сразу заявил о себе, начав спорить Александром Дрозденко о комментариях в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал, как проводит свой выходной.

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