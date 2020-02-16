Дрозденко рассказал, как проводит свой выходной

Губернатор решил пожарить мясо для всей семьи.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он выложил видео, на котором запечатлен процесс жарки мяса. Политик поясни, что у него выходной и он хочет поделиться «личным». Дрозденко заявил, что предпочитает проводить воскресенье в кругу семьи и готовить для близких ужин по новому рецепту. Глава региона признался, что жарит куриные крылышки в медово-горчичном соусе.

«Надеюсь, домашним понравится»,

— подытожил губернатор.

В комментариях пользователи рассказали, что пример Дрозденко заразителен и что им тоже захотелось жаренного мяса. Также некоторые позвали губернатора к себе в гости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил сделать выходным день голосования по Конституции РФ.