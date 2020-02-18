На Наставников девушка ударила ножом 17-летнего подростка

Все произошло в этом доме. Фото: google.maps

Все произошло в этом доме. Фото: google.maps

В Красногвардейском районе Петербурга полиция задержала 19-летнюю девушку, которая ударила ножом 17-летнего юношу.

Как сообщили в главке МВД по городу, ранним утром 17 февраля в полицию сообщили о ножевом ранении в доме №14 по проспекту Наставников. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 19-летнюю девушку.

По данным МВД, она поссорилась с юношей и во время конфликта схватила нож и нанесла ему удар. Подростка пришлось госпитализировать в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

На девушку завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге медсестру подозревают в нападении с ножом.