В Петербурге стартовало производство обновленного Hyundai Solaris

В общей сложности, в течение восьми лет, с 2011 по 2019 год, россияне приобрели 836 тысяч машин марки Hyundai. Фото: pixabay.com

В общей сложности, в течение восьми лет, с 2011 по 2019 год, россияне приобрели 836 тысяч машин марки Hyundai. Фото: pixabay.com

Новую модель корейского автопрома, популярный Hyundai Solaris запустили в производство в петербургском филиале завода Hyundai.

Торжественное мероприятие, посвященное старту производства, состоялось на предприятии во вторник, 18 февраля. Для праздника у завода есть еще один повод: сегодня на петербургском концерне выпустили двухмиллионный по счету автомобиль.

Отметим, что с момента начала производства Hyundai Solaris в России, то есть с 2011 года, с отечественных конвейеров сошло более 900 тысяч машин этой модели. При этом почти 50% были сделаны в Петербурге. В общей сложности, в течение восьми лет, с 2011 по 2019 год, россияне приобрели 836 тысяч машин этой марки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автолюбители выступили против закрытия исторического центра Петербурга для машин, выхлопные газы которых особенно вредны для экологии.