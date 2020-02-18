Предпринимателя оштрафовали на 800 тысяч за незаконное трудоустройство мигрантов

Предпринимателя оштрафовали на 800 тысяч за незаконное трудоустройство мигрантов
Бизнесмен трудоустроил мигрантов, не имевших разрешения на работу. Фото: pixabay.com

Петербургский коммерсант, занимающийся строительством, привлек к работе граждан Узбекистана, нарушив требования законодательства о правовом положении иностранных граждан в РФ.

Индивидуальный предприниматель занимался реконструкцией двух многоквартирных зданий в Северной столице. В качестве каменщиков бизнесмен привлек группу узбеков, не имевших разрешения на работу на территории Российской Федерации. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В отношении предпринимателя возбудили административное дело. В связи с допущенным нарушением, бизнесмена оштрафовали, в общей сложности, на 800 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранительные органы задержали жителя Санкт-Петербурга, угнавшего дорогостоящую иномарку у собственной матери.

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Предпринимателя оштрафовали на 800 тысяч за незаконное трудоустройство мигрантов
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