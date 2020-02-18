«Первый туристический» трамвайный маршрут в Петербурге увеличивает количество рейсов

В преддверии наступления туристического сезона Горэлектротранс подготовил вторую реплику легендарного трамвая ЛМ-33, которая будет курсировать по маршруту «Первый туристический».

Трамвайный «дуэт» будет работать по выходным дням, в связи с чем количество рейсов увеличится до семи, сообщают в пресс-службе предприятия. Второй туристический вагон под номером №0002 будет радовать петербуржцев и гостей города уже с 22 февраля.

Согласно новому расписанию, трамваи будут ходить в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 19:00 по выходным. В будние дни режим работы останется прежним, 4 рейса в день — в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00 часов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году город на Неве посетили 10,4 миллиона путешественников, как из разных регионов России, так и приехавших из-за рубежа.