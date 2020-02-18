В Петербурге со злостного неплательщика алиментов взыскали 680 тысяч рублей

Ответчик не платил алименты с 2016 года. Фото: pixabay.com

Ответчик не платил алименты с 2016 года. Фото: pixabay.com

Прокуратура Адмиралтейского района обратилась в Кировский районный суд с иском о взыскании более полумиллионного долга по алиментам.

Житель Северной столицы не выплачивал средства на содержание своей семилетней дочери с 2016 года, хотя был осведомлен о решении суда, обязавшем ответчика платить алименты. Кировский районный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 18 февраля.

С недобросовестного родителя взыщут более 680 тысяч рублей задолженности. Прокуратура контролирует исполнение судебного постановления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Санкт-Петербурга задержала мошенника, обманувшего пожилую женщину. Уроженец Новгородской области, притворяясь сыном пенсионерки, выманил у пострадавшей более ста тысяч рублей.