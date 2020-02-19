Январские счета за ЖКХ в Петербурге оказались ниже декабрьских

На 1 января 2020 года петербуржцы не оплатили по коммунальным счетам 7,89 млрд рублей. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

На 1 января 2020 года петербуржцы не оплатили по коммунальным счетам 7,89 млрд рублей. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Счета, которые пришли в январе, оказались на 0,6% дешевле квитанций, полученных петербуржцами в прошлом месяце.

О снижении платы за жилищно-коммунальные услуги рассказали в среду, 19 февраля, в пресс-службе Жилищного комитета Санкт-Петербурга. Так, за январь горожане заплатят, в среднем, 4 441,63 рубля, в то время как декабрьские квитанции обошлись в 4 466,63 рубля.

В комитете подчеркивают, что на 1 января 2020 общая сумма задолженности петербуржцам перед ресурсоснабжающими организациями составляет 7,9 миллиардов рублей. Правительство Северной столицы напоминает жителям города, что оплатить февральские счета необходимо до 10 марта 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Жилищный кодекс России могут внести поправки, запрещающие отключение услуг ЖКХ в случае крупной задолженности.