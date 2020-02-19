Бизнесмен, обманувший старушку, отправится в колонию на 3 года

Петербургский предприниматель-мошенник заключил договор с 72-летней пенсионеркой, по которому обязался, взяв с нее 46 тысяч рублей, предоставить взамен посуду. Однако товар женщина так и не получила.

Прокуратура Калининского района поддержала решение суда о признании петербуржца Александра Давыдова виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба. С августа по декабрь 2018 года мужчина обманным путем получил от старушки 46 тысяч рублей.

Взамен преступник обещал передать пенсионерке посуду, но, видимо, оставил её при себе. Впрочем, как и деньги пострадавшей. Калининский районный суд постановил, что за содеянное злоумышленник проведет 3 года в колонии-поселении. Все утраченные деньги женщине вернули в полном объеме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга заставила предприятие выплатить более 3,5 миллионов рублей задолженности по зарплате.