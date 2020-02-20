Песков дал комментарий по поводу вопроса петербурженки Владимиру Путину

Он не считает данный вопрос провокацией. По его словам, женщина совершенно спокойно задала данный вопрос, аргументировала его и выслушала ответ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков согласен, что сумма в размере 10800 рублей ниже МРОТ и прожиточного минимума. Но подчеркнул, что в каждом подобном случае надо разбираться индивидуально. Ведь данная сумма может зависеть от многих факторов. Об этом сообщает ТАСС.

Не стал Песков отвечать и на вопрос как прожить 12300 рублей (МРОТ). Но отметил, что существует программа, которая направлена на увеличение доходов россиян. Для повышения уровня жизни жителей России власти делают многое, но ждать быстрых результатов не представляется возможным.

Напомним, вопрос о пенсии был задан во время посещения Петербурга, в который президент России Владимир Путин приехал на памятные мероприятия по Анатолию Собчаку. После возложения цветов к памятнику Путин решил пообщаться с жителями города. Тогда женщина спросила его как можно выжить на 10800 рублей в месяц. Глава государства сказал, что очень трудно. А на озвученную версию женщины о том, что его зарплата явно больше, сказал, что она у него не самая большая в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ПФР рассказали, какой будет пенсия в 2022 году.